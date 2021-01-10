شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد: زيدان يثق في قدراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيدين هازارد، نجم ريال مدريد العائد من الإصابة، إنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتقديم أداء فني مميز يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأضاف هازارد، وفقا لما نشره موقع ماركا، أنه المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة نظرا لثقته الفائقة في إمكانيات اللاعب البلجيكي منذ أن كان لاعبا في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.