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هازارد: زيدان يثق في قدراتي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيدين هازارد، نجم العائد من الإصابة، إنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة لتقديم أداء فني مميز يساعد فريقه على تحقيق الانتصارات سواء في أو .

وأضاف هازارد، وفقا لما نشره موقع ماركا، أنه المدرب الفرنسي، زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يعتمد عليه خلال الفترة المقبلة نظرا لثقته الفائقة في إمكانيات اللاعب البلجيكي منذ أن كان لاعبا في صفوف فريق الإنجليزي.

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