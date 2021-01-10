شكرا لقرائتكم خبر عن جنوى يتخطى عقبة بولونيا بثنائية في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق جنوى على ضيفه بولونيا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب (لويجي فيراريس)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق السلوفيني ميخا زايتس بالدقيقة (44).

وفي الدقيقة (55) أضاف المهاجم ماتيا ديسترو الهدف الثاني للفريق، مؤكدا فوزه بنقاط المباراة الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع جنوى رصيده من النقاط إلى 14 في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد بولونيا عند 17 نقطة في المركز الـ12.