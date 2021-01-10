شكرا لقرائتكم خبر عن سارابيا: فلسفة بوكيتينو تشبه توخيل كثيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف بابلو سارابيا، لاعب باريس سان جيرمان، بعض ملامح فلسفة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق، وأكد أنه يشبه توماس توخيل في أداءه.

وقال سارابيا في تصريحات إعلامية: «بوكيتينو يريد الاستحواذ كثيرا على الكرة، والتركيز أكثر على استغلال أطراف الملعب، والضغط العالي لاستخلاص الكرة في المناطق الدفاعية للمنافسة، من المهم استيعاب تعليمات المدير الفني لتقديم مستوى أفضل، نعم المقارنة بين المدربين صعبة، وهناك أشياء متشابهة بين بوكيتينو وتوخيل، لكن يبدو أيضا أن هناك أوجه اختلاف».

وعن الفوز على بريست بثلاثية دون رد، تابع سارابيا: «انتصار مهم من أجل استرداد الثقة، والعمل بتركيز مع المدرب الجديد، علينا الأداء بكل جدية وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا، مواجهة مارسيليا في كأس السوبر الفرنسية ستكون مباراة مهمة ومختلفة، إنه فريق صعب، وسنحاول بذل أقصى ما لدينا للفوز باللقب».