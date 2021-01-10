شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يوجه رسالة وداع لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ورئيس اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، رساله لجماهير وعشاق النادي تزامنا مع انتهاء مدة تكليفه من وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس في رسالة خاصة ارسلها لـ «المصري اليوم» :«بكره يعتبر أخر يوم لي في نادي الزمالك بناء على اتفاقي مع الوزير المحترم أشرف صبحي ومجلس الإدارة المميز برئاسة المستشار اللواء عماد عبدالعزيز المحترم المخلص هو ومجلسه الموقر وقد التزمت بهذا التكليف الذي تحملته أمانه بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الرائعة الملهمة».

وأضاف: أشكر مجلس الإدارة المحترم واللجنة العليا المكملة لمجلس الإدارة رغم خلافتنا الإيجابية لصالح الكيان شكرا لكم جماهير وعشاق الكيان شركاء النجاح بشكر عبدالحليم على وحسين السيد وخالد رفعت ونصر عزام والمشرف على الكرة أشرف قاسم وعادل عبدالواحد«.

واختتم يونس رسالته قائلا: «فريق عملي سيستمر في استكمال المسيرة يارب كل الخير لنادينا ومزيد من الانتصارات والبطولات».