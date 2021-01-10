شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: المادر الأحمر سيتوج بلقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالمنعم «كشري»، المدير الفني السابق لفريق أسوان، إن النادي الأهلي هو الأقرب لحصد بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، نظرا لأنه اعتاد على ذلك الأمر منذ نشأته، فضلا عن أنه يمتلك أفضل اللاعبين المتواجدين في البطولة الحالية.

وأضاف كشري خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن النادي الأهلي هو الأكثر استقرارا داخل الوسط الرياضي، ودائما اعتاد على تجديد الطموح والدوافع داخل نفوس اللاعبين، مما يؤدي في النهاية للتويج بلقب الدوري.