شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعرض عضلاته على «تويتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له عبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وظهر محمد صلاح في الصورة مستعرضا عضلاته في إحدى صالات الجيم.

وأثار محمد صلاح الكثير من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد الحديث الذي أدلى به لصحيفة «آس» الإسبانية وتحدث خلاله عن إعجابه بفريقي ريال مدريد وبرشلونة، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة مع مدربه يورجن كلوب وجماهير ليفربول.