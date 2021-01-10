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محمد صلاح يستعرض عضلاته على «تويتر»

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم الإنجليزى، صورة جديدة له عبر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وظهر محمد صلاح في الصورة مستعرضا عضلاته في إحدى صالات الجيم.

وأثار محمد صلاح الكثير من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد الحديث الذي أدلى به لصحيفة «آس» الإسبانية وتحدث خلاله عن إعجابه بفريقي وبرشلونة، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة مع مدربه يورجن كلوب وجماهير ليفربول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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