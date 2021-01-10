شكرا لقرائتكم خبر الأهلي بات مطمع الأندية و(جابر) عثراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعلن كيال استقالته بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة (تويتر)، مهاجما في الوقت نفسه الإدارة وأنها لم تقم بتلبية طلباتهم الخاصة بالفريق الأول.وعلمت "مكة" من مصادرها الخاصة أن السبب خلف مغادرة مساعد مدرب الأهلي ميلان كوسانفيتش لم يكن العارض الصحي وحده، وإنما اعتراضه لتدخل المشرف العام على كرة القدم بعمل المدرب وانصياع مدرب الفريق فلادان لتدخلاته سواء في التشكيل الأساسي أو التبديلات أثناء المباريات، وحاول المساعد ميلان الحديث مع فلادان لمنع تدخلات المشرف إلا أن المدرب لم يستجب لطلبات مساعده مما جعل الأخير يغادر لبلاده معترضا عما يجرى.
وكان نادي فوفيودينا الصربي قد أعلن عن تعيين ميلان كوسانفيتش مديرا رياضيا للفريق بعد تركه العمل مع فلادان في الجهاز الفني بالنادي الأهلي.
وخسر الأهلي حتى الآن 4 مباريات، وجميع الفرق التي فازت كانت تعاني كثيرا قبل مواجهة الأهلي، وبعضها لم يحقق الفوز إطلاقا مثل الاتحاد وضمك.
يذكر أن الجماهير الأهلاوية تطالب بشدة إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي لم يقدم الأهلي معه المستوى المأمول، حيث اهتزت شباكه 20 مرة، وهي أكثر من عدد تسجيل الفريق للأهداف بفارق هدف، وهذه الإحصائية لا تليق بفريق يحتل المركز الثاني وينافس على الدوري.
4 مباريات خسرها الأهلي
- جاءت أول خسارة في الجولة الثالثة على يد منافسة التاريخي الاتحاد الذي فشل في تحقيق الفوز في الجولتين الأولى والثاني، حيث خسر الأولى من الاتفاق وتعادل مع الفتح في الثانية.
- فيما الخسارة الثانية التي تلقاها الأهلي في الجولة السابعة عندما حل ضيفا على فريق ضمك، الذي استطاع أن يحقق فوزه الأول في المسابقة على حساب الأهلي عندما قلب تأخره بثلاثة أهداف إلى فوز بالأربعة ليحقق النقطة الرابعة له، حيث تعادل مع الفيصلي في الجولة الرابعة وتعرض لخمس هزائم قبل مواجهة الأهلي.
- ويظل فريق التعاون أفضل وضعا من سابقيه عندما فاز على الأهلي، حيث حقق الفوز في الجولة التاسعة أمام الشباب برباعية نظيفة، ليخسر في الجولة العاشرة أمام العين بهدف، ليعود ويعالج جراحه على حساب الأهلي في الجولة الـ11 بفوزه بثلاثية نظيفة.
- وكانت الخسارة الرابعة التي تلقاها الأهلي أمس الأول أمام القادسية وبثلاثية مقابل هدف، وهو الفوز الأول للقادسية منذ الجولة الثامنة التي فاز بها على الشباب بهدف دون مقابل، ليتعرض بعد ذلك إلى خسارتين أمام الهلال والاتفاق ومن ثم يتعادل مع الرائد ليخرج من دائرة التعثرات بالفوز على الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي بات مطمع الأندية و(جابر) عثراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.