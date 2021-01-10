الأهلي بات مطمع الأندية و(جابر) عثراتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على الرغم من احتلاله المركز الثاني وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر فريق الهلال، وقد يحتل الصدارة في الجولة المقبلة في حالة فوزه على المتصدر في قمة مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، إلا أن فريق الأهلي يعيش وضعا سيئا وخسائر متتالية وإقالات واستقالات بالجملة، كان آخرها المشرف العام على الفريق طارق كيال، وذلك بعد الخسارة الرابعة للفريق والثانية على التوالي وبثلاثية مقابل هدف في مباراة القادسية.

وأعلن كيال استقالته بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة (تويتر)، مهاجما في الوقت نفسه الإدارة وأنها لم تقم بتلبية طلباتهم الخاصة بالفريق الأول.

وعلمت "مكة" من مصادرها الخاصة أن السبب خلف مغادرة مساعد مدرب الأهلي ميلان كوسانفيتش لم يكن العارض الصحي وحده، وإنما اعتراضه لتدخل المشرف العام على كرة القدم بعمل المدرب وانصياع مدرب الفريق فلادان لتدخلاته سواء في التشكيل الأساسي أو التبديلات أثناء المباريات، وحاول المساعد ميلان الحديث مع فلادان لمنع تدخلات المشرف إلا أن المدرب لم يستجب لطلبات مساعده مما جعل الأخير يغادر لبلاده معترضا عما يجرى.

وكان نادي فوفيودينا الصربي قد أعلن عن تعيين ميلان كوسانفيتش مديرا رياضيا للفريق بعد تركه العمل مع فلادان في الجهاز الفني بالنادي الأهلي.

وخسر الأهلي حتى الآن 4 مباريات، وجميع الفرق التي فازت كانت تعاني كثيرا قبل مواجهة الأهلي، وبعضها لم يحقق الفوز إطلاقا مثل الاتحاد وضمك.

يذكر أن الجماهير الأهلاوية تطالب بشدة إقالة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش الذي لم يقدم الأهلي معه المستوى المأمول، حيث اهتزت شباكه 20 مرة، وهي أكثر من عدد تسجيل الفريق للأهداف بفارق هدف، وهذه الإحصائية لا تليق بفريق يحتل المركز الثاني وينافس على الدوري.

4 مباريات خسرها الأهلي