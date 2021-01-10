شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يغلق صفحة الزمالك ويستعد لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء السبت على استاد الجيش الثانى بالسويس بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة المقرر لها الثانية والنصف ظهر الجمعة المقبلة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالأسبوع السابع للمسابقة، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مرانًا قويًا.

وقرر نادى طلائع الجيش تعيين ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربين وسيد السويركي مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وسبق وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدورى بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبد الحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 37.