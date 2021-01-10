شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش النهائية على خطة إسقاط الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للإسماعيلى، اليوم الرتوش الأخيرة على خطة إسقاط الرجاء المغربى فى اللقاء المقرر له غداً الاثنين باستاد مراكش الكبير فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، ويخوض الدراويش مرانه الرئيسى اليوم على ملعب المباراة ويجرب العيسوى خطة اللقاء لتدريب اللاعبين على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية، أبرزها سبل تنفيذ الضغط المبكر على حامل الكرة بجانب التسديدات والكرات العرضية فى محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات بطل المغرب ويعقد موقفه ويسهل من مهمة الدراويش بالخروج بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.

ويخصص الجهاز الفنى تدريبات على ركلات الترجيح تحسبا للجوء إليها، خلال مواجهة الاثنين التى ستقام بدون حضور جماهيرى فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وحصلت إدارة الرجاء المغربى على موافقة من الاتحاد العربى يتيح له بإجراء مباراته أمام الإسماعيلى، فى ملعب مراكش الكبير بدل ملعب "محمد الخامس" بالدارالبيضاء، الذى تضررت أرضيته بسبب تساقط الأمطار الكثيف فى الفترة الأخيرة.