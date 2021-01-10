شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نفكر في فتح حساب لجمع التبرعات ولدينا مشاريع لتنمية الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء الحالية لم تطرح فكرة فتح حساب باسم النادي لجمع التبرعات، مؤكدا أن الموضوع لم يُناقَش من الأساس.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن لدينا بعض المشروعات الاستثمارية لتنمية الموارد، والعائد سيكون كبيرا وليس الزمالك ستور فقط، وهي فكرة من الأفكار الجميلة، ولكي تنجح يجب أن تكون هناك حماية للعلامة التجارية الخاصة به، حتى تضمن الشركة التي ستتولى الأمر النجاح، وهو ما سيساهم في تنمية موارد النادي.

تابع: نعمل على مشروعات كثيرة من أجل تحقيق استدامة مالية داخل نادي الزمالك، مضيفا أن الأشخاص الموجودين يجيدون التفكير، ويسعون لخلق موارد جديدة والزمالك في أيد أمينة وهدف المجموعة الحالية إعلاء قيمة الزمالك.