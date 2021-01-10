شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: فرجاني ساسي لا يستحق راتبه فى الزمالك وأرفض عودة باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق، فكرة رحيل مصطفى محمد عن الزمالك، مشترطًا أن يتوافر للزمالك البديل قبل السماح اللاعب بالرحيل.

وقال حمزة، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر، إن الزمالك يحتاج مصطفى محمد، وحسام حسن مهاجم سموحة أفضل المتاحين للفريق كبدائل فى حال رحيل مصطفى محمد.

وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن عودة باسم مرسى للزمالك ستكون مخاطرة رغم أنه تدرب قبل ذلك مع باتشيكو.

وأبدى حمزة تمسكه بمصطفى محمد عن فرجاني ساسي قائلا: "لو كان الاختيار بيدي سأختار مصطفى محمد عن فرجاني ساسي؛ لان عمره لا يزال صغيرا ورقم عقده أقل، ومع احترامي لمستوى ساسي فالمبلغ الذي يرغب في الحصول عليه للتجديد، والذي يصل لـ60 مليون جنيه في الموسم، مرتفع جدا مقارنة بأرقام باقي الفريق".

وبرهن حمزة على رفضه لراتب ساسي بأن اللاعب التونسي لم يحصل مع الزمالك على الدوري وأفريقيا، وحتى الكونفدرالية كان اللاعب مصابا.

واختتم: "مستحيل دفع هذا الرقم لساسي وقيمته لا تتخطى الـ25 مليون جنيه، لأنه لاعب محترف، ويجب التفكير فى باقى اللاعبين في حالة دفع 60 مليون جنيه لساسي ".

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الفريق، على تجميد الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروى الأول، وعدم الاستعانة بخدماته فى مباريات الفريق المقبلة، لحين حسم اللاعب ملف تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، خاصة أن ساسي ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ أخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

واتفق أشرف قاسم مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، على تجميد ساسي، وعدم إشراكه فى المباريات المقبلة للفريق، بعد مماطلة اللاعب فى التجديد للزمالك، وعدم حسم موقفه بشكل نهائى، وهو ما رحب به باتشيكو وقرر على الفور استبعاد ساسي من حساباته الفنية، خاصة أن المدير الفنى يرغب وبشدة فى فرض حالة من التركيز داخل الفريق، واستبعاد المتسببين فى إحداث أى نوع من أنواع زعزعة الاستقرار.

وبدأ باتشيكو بالفعل التجهيز لعدم الاعتماد على فرجاني ساسي فى الفترة المقبلة، حيث أصبح يعتمد فى تشكيلته الأساسية على إمام عاشور ومحمد أشرف روقا لاعبا الوسط، ليخرج فرجانى من حسابات الخواجة البرتغالى منذ المباريات الماضية.

ووصل فرجاني ساسي إلى القاهرة قادمًا من تونس، أول أمس الجمعة، مصطحبًا أفراد أسرته "زوجته وأولاده" حيث سافر اللاعب إلى بلده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.