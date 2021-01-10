شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب، والجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس، اليوم الأحد، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع سيراميكا، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون قد استبدل اختبار "رابيد تيست"، بمسحة طبية، لزيادة الاطمئنان على الفريق بعدما ضرب كورونا عددًا من اللاعبين والجهاز الفنى.

ومن المقرر أن تحسم نتيجة المسحة الطبية، موقف الثنائى عماد النحاس مدرب الفريق وعلاء عبد الغنى المدرب العام، من قيادة المقاولون فى مباراة سيراميكا، بعد غيابهما عن لقاء النجم الساحلى بسبب إصابتهما بكورونا.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة فى تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبى الفريق بضرورة التركيز على تحسين النتائج فى الدورى العام، بداية من مباراة سيراميكا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.