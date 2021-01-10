شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: عدم إبلاغى الرئيس السابق بالتشكيل سبب رحيلى عن جهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام يكن، نجم الزمالك السابق، كواليس رحيله عن تدريب الزمالك وقت أن كان متواجدا في الجهاز المعاون عام 2014، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى رفضه كشف تشكيل الفريق لرئيس النادي السابق، والذي استفسر مني عن اللاعبين الذين سيخوضون إحدى المباريات.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إنه أبلغ رئيس الزمالك السابق بأن عليه معرفة التشكيل من المدير الفني أو مدير الكرة؛ لأنه ليس من دوره أن يفصح عن التشكيل حتى ولو كان رئيس النادي، وهو ما كان سببا في رحيله عن الجهاز الفني آنذاك.

شدد على أنه يرفض الإعلان عن التشكيل حتى ولو كان المدير الفني؛ لأن رئيس النادي ليس من دوره أن يعلم بالتشكيل الذي سيلعب المباريات، لأن المدرب هو من يتحمل المسئولية الفنية وليس رئيس النادي.

وشدد على أن الزمالك لو سار على نفس الأسلوب بشرط الاستمرار على نفس المستوى الحالي، ودون تدخلات في الفريق الأول سيكون الزمالك قادرا على تحقيق بطولة الدوري، مشيرا إلى أن باتشيكو مدرب جيد ولكن تغييراته لا تكون مفهومة في بعض الأحيان.

وأوضح أن عقود لاعبي الزمالك من أعلى العقود المالية في مصر، ولاعبي الزمالك هم الأكثر استقبالا لعروض احتراف خارجية في الفترة الأخيرة.