أشرف قاسم: زيزو مستمر في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، على العرض المقدم إلى أحمد سيد زيزو، مهاجم نادي الزمالك.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أحمد سيد زيزو مستمر في صفوف نادي الزمالك ولن

يرحل في الفترة الجارية".

وتابع: "زيزو أحد الركائز الأساسية داخل صفوف نادي الزمالك ولن

يرحل في الوقت الجاري".

وعن رحيل مصطفى محمد عن صفوف نادي الزمالك، شدد: "مصطفى محمد سيتم حسم مصيره من قبل إدارة نادي الزمالك".

ومن جانبه قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك سابقًا، إن إمام عاشور، لاعب ونجم نادي الزمالك، أفضل بديل لفرجاني ساسي، اللاعب

التونسي في وسط ميدان الفريق الأبيض.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على الزمالك تسويق فرجاني ساسي والموافقة على بيعه والاستفادة من وراءه ماديًا خاصة أن إمام عاشور قادر على تعويضه".

وتابع: "عمر السعيد حصل على فرص كثيرة مع نادي الزمالك ومع ذلك لم يقدم أوراق نجاحه نهائيًا ويجب التعاقد مع مهاجم أخر ليكون بديل لمصطفى محمد حتى لو استمر مصطفى محمد فالزمالك يحتاج لمهاجم أخر".