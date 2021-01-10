وليد عبداللطيف: فاروق جعفر دائم إثارة الجدل وأخطأ بحق عبدالله جمعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك

سابقًا، إن فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك سابقًا، أخطأ في موقفه وتصريحاته تجاه عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لنادي الزمالك.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الكابتن فاروق جعفر دائم إثارة الجدل

وهو شخص مسئول واخطأ بتوجيه تلك التصريحات تجاه عبدالله جمعة".

وتابع: "ولكن عبدالله جمعة أخطأ هو الأخر بالرد على الكابتن فاروق جعفر وكان يجب أن يكون الرد من قبل مسئولي الزمالك وليس من جانب اللاعب".

قال وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك

سابقًا، إن نادي الزمالك سيفوز بلقب الدوري في النسخة الجارية.

وأكد وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نادي الزمالك يقدم مستوى طيب ونتائج إيجابية وسيكون بطل الدوري في النسخة الجارية".

وتابع: "نادي الزمالك يمتلك فريق قوي في الموسم الجاري وسينجح في حسم لقب الدوري في النسخة الجارية في ظل الكرة الممتعة التي يقدمها الفريق الأبيض