اهداف مباريات اليوم | ثنائية ميسي وجريزمان تعمل..ولا مفاجآت في كأس انجلترا

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شهدت مباريات اليوم، فوز برشلونة على مضيفه غرناطة 4 / صفر، بالجولة 18 من الدوري الاسباني، وواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه الى انتصاره الثالث تواليًا بتسجيله وزميله الفرنسي أنطوان جريزمان ثنائية.

ولحساب نفس المرحلة، تعادل ريال مدريد بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا في أجواء متجمدة ليهدر فرصة الانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين للنجم الفرنسي كريم بنزيمة بداعي التسلل خلال الشوط الثاني، بعد استحواذ كامل للنادي الملكي الذي ضغط بكل قوته وسط انكماش غير عادي من جانب أوساسونا.

وفى انجلترا، تأهل ارسنال الى الدور الرابع بكأس الاتحاد الانجليزي بعد تغلبه على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-صفر، واحتاج المدفعجية “حامل اللقب” من التمديد لحسم مواجهته الى الاشواط الاضافية بعد ان انتهي الوصت الاصلي بالتعادل السلبي، وسجل ايميل سميث رو (109) والجابوني “اوباميانغ” (117) هدفي النادي اللندني.

وفى أفريقيا (مصر)، اكتسح نادي الزمالك مستضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز في المباراة التي شهدت تألق اللاعب الشاب “إمام عاشور” حيث ضرب كرة على القائم في الشوط الأول، قبل ان يسجل هدفين في الشوط الثاني.

وقدم نادي الزمالك أفضل مستوياته هذا الموسم في لقاء اليوم، حيث سيطر على الكرة في معظم الدقائق وهدد مرمى محمد بسام في عدة مناسبات وأنهى الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في الدقيقة (17) وذلك بعدما حول عرضية حازم أمام برأسية قوية في الشباك.

وفى نفس القارة (بالجزائر)، واصل وفاق سطيف انطلاقته الناجحة في الموسم الحالي بالدوري الجزائري حيث حقق فوزا ساحقا 5 / 1 على مضيفه شباب أهلي برج بوعريريج.