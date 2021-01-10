الدوري السعودي | بريجوفيتش مسرور بفوز الاتحاد على ضمك

أعرب المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي عن سعادته البالغة عقب الفوز على ضمك 1 / صفر اليوم السبت. وقال بريجوفيتش في تصريحات تلفزيونية لقناة “السعودية الرياضية” عقب اللقاء :”بداية الفريق في الموسم الحالي جيدة جدًا والفريق به عناصر جديدة تجاوزت النتائج الصعبة في الفترات السابقة”. وأضاف بريجوفيتش :”الأهم في كل مباراة هو تحقيق الفوز بغض النظر عن الطريقة”. وقال عبد الرحمن العبود لاعب الفريق :” ‏رغم أننا تأثرنا بأرضية الملعب إلا أننا سجلنا وحافظنا على الهدف”. وأضاف العبود :”الحمد لله الهدف جاء بعد تنفيذ تكتيك وتعليمات المدرب بتدوير الكرة ونجحنا في تسجيل الهدف بهذه الطريقة”. وتمنى العبود عودة جمهور الاتحاد في أقرب وقت ووعدهم بالأستمرار في تحقيق النتائج الطيبة.

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