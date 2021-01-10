مانشستر يونايتد يتأهل إلى الدور الرابع وأرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة

المنامة - ياسر ابراهيم - أحرز سكوت ماكتوميناي هدفاً من ضربة رأس مبكرة ليقود مانشستر يونايتد للتأهل للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد التفوق 1-صفر على واتفورد في أولد ترافورد يوم السبت.



وبعدما ارتدى شارة القيادة لأول مرة، ارتقى ماكتوميناي لركلة ركنية نفذها أليكس تيليس، ورغم أنّ ضربة الرأس كانت تفتقر للقوة فإنّها اجتازت الحارس دانييل باتشمان في الدقيقة الخامسة.



وأجرى يونايتد تسعة تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الرابطة الأسبوع الماضي، وعانى الفريق من غياب التنظيم بينما صنع واتفورد، الذي هبط من الدوري الممتاز الموسم الماضي، العديد من الفرص دون أن يسجل.



وبذل الأسكتلندي ماكتوميناي (24 عاماً) مجهوداً ضخماً في منتصف الملعب وساهم في نجاح يونايتد في الحفاظ على التقدم.



وفي مباراة أخرى احتاج أرسنال لشوطين إضافيين حتى يتخطى ضيفه نيوكاسل 2-0، وسجل الهدف الأول للمدفعجية الشاب إيميل سميث رو 109، ونجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 117، بعد أن انتهت الدقائق التسعين بالتعادل السلبي.



وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشلسي معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).



فيما بلغ ليستر سيتي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي السبت برباعية نظيفة امام مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".



ويدين فريق "الثعالب" بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الإسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).



كما بلغ إيفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الأولى بعد التمديد.



وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي "توفيز" بعدما عادل الأميركي ماثيو أولوسوندي للضيوف (56).



كما عبر فولهام إلى الدور ذاته بتغلبه على كوينز بارك رينجرز بهدفين دون مقابل، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين.



والتحق شيفيلد يونايتد بركب المتأهلين بعد فوزه على بريستول روفيرز بثلاثة أهداف لاثنين، وكذلك فعل نوتنغهام فوريست بتجاوز كارديف سيتي بهدف دون رد.

المصدر: وكالات