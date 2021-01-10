شكرا لقرائتكم خبر عن فونسيكا: مباراة إنتر لن تكون سهلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باولو فونسيكا مدرب روما، إن الأسلوب المذهل لإنتر ميلان لن يسهل من محاولة الفوز عليه، خلال مباراتهما في الدوري الإيطالي.

وفى حالة فوز روما على الملعب الأولمبي بالعاصمة، سيتساوى مع إنتر صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة لكل منهما.

وتلقى فريق المدرب أنطونيو كونتي هزيمة مفاجئة أمام سامبدوريا الأربعاء الماضي، بعد 9 انتصارات متتالية، لكن فونسيكا يتوقع مهمة صعبة أمام وصيف حامل اللقب.

وقال فونسيكا: «نعم إنتر يملك لاعبين رائعين لكني لا أنظر إلى ذلك فقط، إنتر يملك تشكيلة رائعة وشخصية قوية. من السهل فهم كيف يلعب لكن من الصعب إيقافه، بالنسبة لي فهو فريق جماعي قوي، لكننا نستعد للمباراة بالتفكير في هذه الأمور».

ورفض فونسيكا الحديث حول إمكانية المنافسة على اللقب، قبل أسبوع صعب لروما سيخوض فيه مواجهة ضد جاره لاتسيو في قمة العاصمة، وقال: «سنلعب من أجل الفوز، إنها مباراة مهمة لنا، ثم سنفكر في لاتسيو، ليس من المناسب التفكير فيما هو أبعد من ذلك في الوقت الحالي».