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وست بروميتش ينهى ثاني صفقاته في ميركاتو الشتاء

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وست بروميتش ألبيون، المنافس في الممتاز، إنه تعاقد مع حارس المرمى الانجليزي المخضرم، آندي لونرجان، حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب لونرجان (37 عاما) في السابق لبولتون واندرارز، وبريستون نورث إيند.

وهذه ثاني صفقة يبرمها وست بروميتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الاسكتلندي، روبرت سنودجراس، قادما من وست هام يونايتد، أمس الجمعة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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