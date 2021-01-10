شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش ينهى ثاني صفقاته في ميركاتو الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وست بروميتش ألبيون، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه تعاقد مع حارس المرمى الانجليزي المخضرم، آندي لونرجان، حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب لونرجان (37 عاما) في السابق لبولتون واندرارز، وبريستون نورث إيند.

وهذه ثاني صفقة يبرمها وست بروميتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع لاعب الوسط الاسكتلندي، روبرت سنودجراس، قادما من وست هام يونايتد، أمس الجمعة.