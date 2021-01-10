شكرا لقرائتكم خبر عن مويس كين يواصل التوهج مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مويس كين، مهاجم باريس سان جيرمان، مسيرة التألق في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

سجل كين الهدف الأول لفريقه في مرمى بريست، بمباراة الجولة 19، أمس السبت، رافعا رصيده إلى 9 أهداف في الليج وان هذا الموسم.

وذكرت شبكة «سكواكا»، أنه بهذه الحصيلة يتفوق المهاجم الإيطالي على ما حققه خلال الموسمين الماضيين بقميص إيفرتون ويوفنتوس، وأشارت إلى أن كين سجل 8 أهداف في الدوريين الإنجليزي والإيطالي.

ويلعب مويس كين بصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من إيفرتون.