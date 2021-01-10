شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراى يكتسح جينتشلار بيرليجي بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح جالاتا سراي ضيفه جينتشلار بيرليجي 6 / 0 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي لكرة القدم.

وأحرز المغربي يونس بلهندة ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 30 و44 والأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى مباي دياني في الدقيقة الأولى وأوجولكان كاجلايان في الدقيقة 64 وريان بابل في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد جينتشلار بيرليجي عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.