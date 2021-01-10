شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام مانشستر يونايتد × واتفورد: هدف مبكر يمنح الشياطين تأهلًا معتادًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مانشستر يونايتد في بلوغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد أن تغلب على فريق واتفورد بنتيجة 1-0، عن طريق لاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي، والذي حمل شارة قيادة النادي للمرة الأولى على الإطلاق خلال هذه المواجهة.

وشهدت المباراة عديد من المحاولات الهجومية من الجانبين، والتي وصلت إلى إجمالي 37 تسديدة (19 لليونايتد مقابل 18 لواتفورد) 10 منهم على المرمى (7 لليونايتد و3 للضيوف)، لكن تألق حارسي المرمى مع ضعف استغلال الفرص من الجانبين، حال دون زيادة الغلة التهديفية في المباراة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الاسكتلندي وصاحب هدف المباراة الوحيد، ماكتوميناي، وهو هدفه الرابع بمختلف البطولات هذا الموسم (في مباراته رقم 22)، وهو ما يعني أنه أصبح على بعد هدف واحد فقط من معادلة أفضل سجل تهديفي له خلال موسم بقميص الشياطين الحمر (5 في 37 مباراة خلال موسم 2019/2020).

هل تعلم أن:

- 3 من أهداف سكوت ماكتوميناي سُجلت خلال أول 5 دقائق (2 ضد ليدز وهدف ضد واتفورد).

- مانشستر يونايتد بلغ الدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي في 34 مناسبة من أخر 36 مشاركة للفريق في الدور الثالث، مع تأهله في جميع المناسبات الـ 7 الأخيرة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

سيستمر مانشستر يونايتد في المسابقة التي غادر دورها نصف النهائي في الموسم الماضي، لكنه سيحول أنظاره الآن إلى الدوري مجددًا عندما يواجه بيرنلي مساء الثلاثاء القادم في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، وهي المواجهة التي ستكفل له صدارة ترتيب البريميرليج في حال الخروج بنتيجة الفوز أو التعادل.

بينما ودع واتفورد كل المنافسات الأخرى الممكنة وأصبح تركيزه منصب كاملًا على الدوري، حيث سيعود مجددًا لعالم التشامبيونشيب عندما يواجه هدرسفيلد تاون يوم السبت القادم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هذه هي الزيارة العاشرة على التوالي التي يخسرها واتفورد في ملعب أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد في مختلف البطولات، مع اكتفاء الفريق بتسجيل 3 أهداف فقط خلال تلك الزيارات.

- مانشستر يونايتد فاز بجميع المواجهات الـ 17 الأخيرة التي جمعته بين أندية من الدرجات الأدنى للبريميرليج في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومنذ الخسارة في عام 2010 ضد فريق الليج 1، ليدز يونايتد، بنتيجة 1-0 على ملعبهم.