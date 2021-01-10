شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يحافظ على صدارة الدورى الفرنسى بالتعادل مع رين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفلت ليون من فخ الهزيمة أمام مضيفه رين وانتزع تعادلا ثمينا (2/2) مع مضيفه رين، أمس السبت، في المرحلة التاسعة عشرة للدوري الفرنسي، ليعزز صدارته لجدول المسابقة.

وفي باقي مباريات المرحلة، فاز موناكو على آنجيه (3-0)، وبوردو على لوريان (2-1)، وستاد ريمس على سانت إيتيان (3-1)، وليل على مضيفه نيم أولمبيك (1-0)، وستراسبورج على مضيفه لنس (1-0)، وتعادل ميتز مع نيس (1-1)، ومونبلييه مع نانت (1-1)، وديجون مع مارسيليا سلبيا.

وقلب ليون تأخره بهدفين نظيفين إلى تعادل ثمين في وقت متأخر من المباراة، ليحافظ على صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 40 نقطة، مقابل 33 نقطة لرين في المركز الخامس.