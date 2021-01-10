شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: برشلونة يحتاج ميسي لتحقيق الألقاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، سعادته بالانتصار بنتيجة (4-0) خلال مواجهة غرناطة، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا.

وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كان من الصعب علينا الدخول في المباراة، لكن شعرنا براحة البال عند الاستحواذ على الكرة، وحققنا انتصارا مهما، حيث كنا نعرف الوضع الذي كنا فيه وأننا لا يمكن أن نخسر».

وأضاف: «لقد عشنا أسبوعا جيدا، بتحقيق 3 انتصارات خارج ملعبنا، ولعبنا بشكل جيد وأظهرنا أن الفريق ينمو بثقة، وسجلنا 4 أهداف، وهو أمر إيجابي للغاية، وهناك مباريات مثل اليوم نحتاج فيها إلى فرص قليلة للتسجيل، والفريق الكتالوني يحتاج لميسي حتى نتمكن من حصد الألقاب».