شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان: سعيد بأهدافى فى غرناطة.. ويجب علينا القتال فى كل مباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، عن سعادته بالانتصار برباعية نظيفة على مضيفه غرناطة، مساء أمس السبت، في إطار الجولة 18 من الليجا.

وقال جريزمان، خلال تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «كنا بحاجة إلى النقاط الثلاث، ومواصلة تحقيق الانتصارات، وأنا سعيد جدا بعمل الفريق، يجب أن نحصد النقاط الثلاث في كل مباراة، كنا نعلم أنه ملعب صعب وخصم صعب، وبدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وعلينا مواصلة السير في هذا الطريق، أومتيتي لم يكن مستعدا للعب، لأنه انضم لنا مباشرة بعد الإحماء، لكننا عملنا بشكل جيد للغاية».

وأضاف: «في هدفي الأول لم أكن متسللا، ولهذا السبب لعبت الكرة، ثم منحني ديمبلي تمريرة وحاولت التسديد، ولحسن الحظ سجلت هدفين، ويبدو الآن أن الأمور تسير على ما يرام، فرص الفوز باللقب؟ يجب أن ننتصر في جميع المباريات، ثم نرى ما سيحدث، يجب أن نواصل الظهور بشكل جيد، كما حدث أمام غرناطة وضد بيلباو».