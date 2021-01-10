اخبار الرياضه

«زيدان» مواجهة أوساسونا لم تكن مباراة كرة قدم لهذا السبب

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» مواجهة أوساسونا لم تكن مباراة كرة قدم لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي بدون أهداف ضد أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة بسبب العاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ، وفعلنا ما يمكننا القيام به في الملعب، ولم تكن مباراة كرة قدم، بسبب الثلوج».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا