شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» مواجهة أوساسونا لم تكن مباراة كرة قدم لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي بدون أهداف ضد أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة بسبب العاصفة الثلجية التي هددت إقامة المباراة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد تعاملنا مع الأمر بشكل سيئ، وفعلنا ما يمكننا القيام به في الملعب، ولم تكن مباراة كرة قدم، بسبب الثلوج».