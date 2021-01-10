شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يحقق انتصاره الأول مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع باريس سان جيرمان فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفه بريست بثلاثية دون رد، مساء السبت، في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

سجل مويس كين وماورو إيكاردي وبابلو سارابيا أهداف المباراة في الدقائق 16 و81 و83.

وضرب سان جيرمان أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث حقق مدربه ماوريسيو بوكيتينو انتصاره الأول في ظهوره الثاني، كما رفع حامل اللقب رصيده إلى 39 نقطة، ليقلص الفارق مع ليون المتصدر، الذي تعثر بالتعادل مع رين في نفس الجولة، أما بريست تجمد رصيده عد 26 نقطة في المركز الـ11.