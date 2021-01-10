شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: مفاوضات تجديد ساسي مستمرة.. وعبدالله جمعة لاعب مهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف على الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، أنه لا علاقة بين تألق إمام عاشور لاعب خط الوسط ومستقبل التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق.

وقال قاسم في تصريحات تليفزيونية، إن ساسي لاعب مهم ولكل لاعب دوره داخل الفريق، موضحا أن مفاوضات تجديد عقد ساسي مستمرة، فهو لاعب مهم والإدارة تتمنى استمراره.

وأشار قاسم إلى أن الزمالك لم يحسم بعد ملف إعارة بعض لاعبيه مثل مصطفى فتحي ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، مؤكدا أن الزمالك لم يناقش بعد ملف الصفقات في شهر يناير الجاري.

وأكد أنه لا صحة لصدور قرار بمنع لاعبي الزمالك من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، رافضا التعليق على رد عبدالله جمعة ظهير الفريق على فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة، بشأن مغالاة اللاعب في مفاوضات تجديد عقده.

وأشار قاسم إلى أن كل ما يود قوله أن جمعة لاعب مهم ويبارك له عودته للفريق بعد تعافيه من فيروس كورونا بجانب محمود علاء وغيرهم من العناصر التي ابتعدت بعد الإصابة بهذا الفيروس.