شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يوسع الفارق فى صدارة الدوري الإيطالي لـ 4 نقاط بالفوز على تورينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وسع ميلان فارق النقاط مع إنتر ميلان إلى 4 نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوز سهل 2- 0 على ضيفه تورينو أمس السبت، في مباراة شهدت عودة مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش من الإصابة.

وأنهى يوفنتوس سجل ميلان الخالي من الهزيمة في الدوري عند 27 مباراة عندما تغلب عليه يوم الأربعاء الماضى، لكن المتصدر تعافى سريعا وانتصر بثنائية في الشوط الأول عبر رفائيل لياو وفرانك كيسي من ركلة جزاء.

وتعززت معنويات ميلان بعودة هدافه إبراهيموفيتش حيث شارك كبديل في آخر خمس دقائق في ظهوره الأول منذ إصابته ضد نابولي في 22 نوفمبر الماضى.

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة متقدما بأربع نقاط على جاره إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على روما اليوم الأحد، وبقي تورينو في المركز قبل الأخير وله 12 نقطة ويتأخر بنقطتين عن منطقة الأمان بعدما تلقى الهزيمة الأولى في خمس مباريات.