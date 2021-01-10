شكرا لقرائتكم خبر عن توني كروس عقب تعادل ريال مدريد مع أوساسونا: «الملعب ليس عذرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد، عن استيائه من التعادل السلبي ضد أوساسونا، في إطار منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي أقيمت في ظروف مناخية سيئة بسبب العاصفة الثلجية التي هددت اللقاء.

وقال كروس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد صنعنا فرصًا قليلة، وكان يتعين علينا صناعة المزيد، على الرغم من صعوبة الملعب، كنا نعلم أن الخصم سيدافع بهذه الطريقة».