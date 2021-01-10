اخبار الرياضه

ميسى يتفوق على رونالدو من جديد

0 نشر
وائل عباس 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يتفوق على رونالدو من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الأرجنتيني ليونيل ، قائد ، هدفين في شباك غرناطة، أمس السبت، أحدهما من ركلة ثابتة، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، رفع ميسي رصيده من الأهداف بالركلات الحرة مع برشلونة، إلى 48 هدفا، 37 منها في الليجا.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي تفوق بذلك، في عدد الأهداف من الكرات الثابتة، على غريمه البرتغالي ، الذي أحرز 47 هدفا من ضربات حرة، طوال مسيرته مع الأندية، منها 32 في مسابقات الدوري المختلفة.

وقاد ميسي البارسا للفوز على غرناطة بنتيجة 4-0، لحساب الجولة الـ 18 من الليجا، التي بات يتصدر هدافيها منفردا برصيد 11 هدفا.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا