شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يتفوق على رونالدو من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هدفين في شباك غرناطة، أمس السبت، أحدهما من ركلة ثابتة، وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، رفع ميسي رصيده من الأهداف بالركلات الحرة مع برشلونة، إلى 48 هدفا، 37 منها في الليجا.

وأشارت الشبكة إلى أن ميسي تفوق بذلك، في عدد الأهداف من الكرات الثابتة، على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أحرز 47 هدفا من ضربات حرة، طوال مسيرته مع الأندية، منها 32 في مسابقات الدوري المختلفة.

وقاد ميسي البارسا للفوز على غرناطة بنتيجة 4-0، لحساب الجولة الـ 18 من الليجا، التي بات يتصدر هدافيها منفردا برصيد 11 هدفا.