شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الإسماعيلي عن النتيجة الخاصة بالمسحة الطبية التي خضع لها لاعبو النادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري بالفريق للكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة الرجاء المغربي المقرر لها الاثنين المقبل.

ووفقا لموقع الإسماعيلي، جاءت المسحة سلبية بالكامل داخل صفوف الدراويش، على أن يختتم الفريق استعداداته للمواجهة المصيرية مساء اليوم الأحد، على ملعب مراكش الذي سوف يستضيف اللقاء.

ويسعى برازيل العرب لتحقيق أي نتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى نهائي البطولة العربية، مستغلاً الفوز الذي حققه على نادي الرجاء خلال مواجهة الذهاب بالإسماعيلية بهدف دون مقابل.