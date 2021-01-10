شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مسؤولي النادي الأهلي جلسة حسم مصير، اللاعب الأنجولي جيرالدو، وكيفية رحيله عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية خاصة بعد وضعه على قوائم الانتظار عقب ضم والتر بواليا، مهاجم الجونة السابق.

ومن المقرر أن يقدم النادي الأهلي عدد من العروض العربية والمحلية والأفريقية للاعب الأنجولي على أن يختار بينهم للرحيل عن الأهلي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.