شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: ملف احتراف مصطفى محمد سينتهي خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامى سيف زاهر، إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، انتهى أمره مع القلعة البيضاء، وأصبحت وجهته الرحيل للاحتراف الخارجى بشكل نهائي، والأمر سينتهى خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أنه يتمنى التوفيق لمصطفى محمد في الاحتراف الأوروبي، وكان يتمني أن يخرج للاحتراف وهو في الملعب، ولكن حصوله على وعد من المجلس السابق بالاحتراف، وتغير الأمر مع المجلس الحالي أربك الحسابات.