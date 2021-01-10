شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: بعض رجال الأعمال يحاولون إعادة نجم شهير لناديه السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامى سيف زاهر، عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى ناد آخر شهير في الدوري المصري.

وقال زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال، من أجل عودة لاعب ترك أحد القطبين في الدوري المصري، مقابل انتقاله إلى ناد آخر شهير بمقابل مادي كبير جدا.

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم قصر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.