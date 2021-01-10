شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اللجنة الثلاثية: مباراة عالمية احتفالًا بمئوية الجبلاية..ولم نفكر في إلغاء «الانضباط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري للكرة، إن اللجنة تعمل على إقامة احتفالية كبيرة بمناسبة مئوية الجبلاية.

وأضاف أحمد حسام عوض، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «أحمد مجاهد هو المسؤول عن ملف مئوية الجبلاية، وسيعمل على إخراجه بشكل تاريخي، ونعمل على إقامة مباراة ودية بين الفراعنة ومنتخب عالمي احتفالًا بهذه المناسبة».

وتابع: «الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة، وتم الاستقرار أن ينتهي يوم 30 سبتمبر المقبل، وهناك مشروعا لجدول الدوري حتى نهايته، ودور الـ 32 لبطولة كأس مصر، سينطلق خلال التوقف الدولي في شهر مايو المقبل».

وأفاد قائلا: «لا أخشى صدور بيانات ضد الأهلي، وهناك لجنة للانضباط تختص بكل ما يتعلق بالقانون، كما يوجد لجنة للمسابقات ولديها عقوبات واضحة، ولم نفكر في إلغاء لجنة الانضباط واحتجنا إليها في أزمة منتخب الشباب».