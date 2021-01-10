شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طرب.. من القمة اقترب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الاتحاد تقديم مستويات مميزة، والسير بخطوات ثابتة نحو مراكز القمة بعد تحقيق فوز صعب على ضيفه ضمك بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، في ختام لقاءات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد للاتحاد عن طريق نجمه عبدالرحمن العبود (د: 36)، ليحقق الفوز الثاني على التوالي والخامس له في الدوري، ليصل للنقطة الـ21 في المركز الـ4. فيما تلقى ضمك خسارته الـ8 ليتجمد رصيده عند النقطة الـ8 وفي المركز الـ16.

من جانب آخر، قفز الشباب لوصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الاتفاق بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

جاء هدف اللقاء الوحيد للشباب عن طريق المحترف كريستيان جوانكا بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 (د:22)، وبهذه النتيجة خطف الشباب المركز الثاني من نظيره الأهلي بفارق الأهداف، بعد تساوي الفريقين بالنقاط (22 لكل منهما)، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 17 في المركز التاسع.

من جهة أخرى، حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء التعاون والرائد الذي أقيم أمس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وشهد اللقاء سيطرة متكافئة من الفريقين، وكاد عبدالله ساني أن يهز شباك الرائد لولا تألق عزالدين بن دوخة، ورد عليه أرنود دجوم محترف الرائد برأسية تصدى لها بروعة كاسيو أنجوس حارس التعاون، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب الرائد فواز فلاتة بعد حصوله على بطاقتين صفراء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ليصل التعاون للنقطة 18 وفي المركز الرابع، فيما وصل الرائد للنقطة 13 في المركز الثالث عشر.