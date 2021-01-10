كأس انكلترا: ارسنال حامل اللقب الى الدور الرابع بعد التمديد

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لندن: احتاج أرسنال حامل اللقب الى الشوط الثاني من التمديد لحسم مواجهته امام ضيفه نيوكاسل 2-صفر في الدور الثالث من كأس إنكلترا لكرة القدم، فيما بلغ ليستر سيتي الدور الرابع برباعية نظيفة على مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وسجل ايميل سميث رو (109) والغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ (117) هدفي النادي اللندني.

وحقق فريق المدفعجية اللقب الموسم الماضي في النهائي على حساب جاره وغريمه تشلسي معززًا رقمه القياسي لعدد الألقاب في المسابقة الاعرق في البلاد (14).

وأشرك المدرب الاسباني ميكيل ارتيتا تشكيلة من الأساسيين والبدلاء، حيث يمر الفريق بفترة مميزة في الدوري بعد بداية بطيئة بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، حيث ابقى على اوباميانغ فيما دخل لاحقًا كل من سميث رو، الشاب المتألق بوكايو ساكا، الفرنسي الكسندر لاكازيت والسويسري غرانيت تشاكا من دكة البدلاء.

وبعد ان فرض ارسنال هيمنته على الشوط الاول من دون فرص خطيرة، جاء الثاني متكافئًا بين الطرفين من دون نجاح في هز الشباك وكانت أخطر الفرص للضيوف عن طريق أندي كارول مرت بجانب القائم.

وأفلت سميث رو من الطرد في الوقت بدل الضائع ما كان سيجبر ارسنال على خوض التمديد بعشرة لاعبين، بعدما تراجع الحكم عن البطاقة الحمراء التي اشهرها مكتفيًا بالصفراء بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد ارتكاب الانكليزي خطأ على أحد لاعبي الخصم.

وفرص ارسنال هيمنته على الشوطين الاضافيين، ونجح في تسجيل الهدف الاول عبر سميث رو بعد ان رفع ساكا الكرة الى لاكازيت الذي دخل في الدقيقة 105، على مشارف المنطقة مررها برأسه الى الانكليزي الذي اسكنها الشباك(109).

وحسم اوباميانغ النتيجة بعد عرضية من الإسكتلندي كيران تييرني عن الجهة اليسرى على باب المرمى (117).

عبور ليستر وايفرتون

وفي مباراة أخرى، يدين ليستر بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الاسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).

ويقدم بطل إنكلترا عام 2016 مستويات مميزة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث في الدوري ويستضيف ساوثمبتون في السادس عشر من الحالي.

ويعتبر ليستر سيتي أكثر الفرق وصولا الى نهائي مسابقة الكأس من دون الفوز بها، حيث بلغها أربع مرات آخرها عام 1969.

وأشرك المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز تشكيلة قوية في مسابقة يراها المدربون فرصة لإراحة بعض اللاعبين لاسيما في ظل الجدول المزدحم، حيث أجرى تغييرين فقط على التشكيلة التي بدأت المباراة في الفوز 2-1 امام نيوكاسل في الدوري الاحد، حيث أراح هدّافه جايمي فاردي وجيمس ماديسون وناب عنهما بيريس والبلجيكي دوني براييه.

وافتتح جاستن التسجيل بهدف رائع عندما سدد كرة قوية بيمناه عن الجهة اليسرى من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جوزيف بورسيك (34).

وضاعف ليستر تقدمه بعدما مرر البلجيكي يوري تيليمنز كرة جميلة خلف المدافعين وصلت الى ألبرايتون على مشارف المنطقة، توغل الى داخلها مراوغًا المدافع بيمناه قبل ان يسدد بيساره في المرمى (54).

وفرض الضيوف هيمنتهم امام ستوك الذي هبط الى الدرجة الاولى مع نهاية موسم 2017-2018 بعد عشرة مواسم في دوري الأضواء، وسجلوا الثالث عندما مرر براييه كرة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة الى مواطنه تيموثي كاستاين قبل ان يمرر الأخير الى بيريس غير المراقب اسكنها الشباك (79).

واختتم ليستر مهرجان الأهداف عندما شتت دفاع ستوك عرضية من جاستن الى داخل المنطقة لتتهيأ امام بارنز الذي وضعها في المرمى(81).

كما بلغ ايفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الاولى بعد التمديد.

وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي "توفيز" بعدما عادل الاميركي ماثيو اولوسوندي للضيوف (56).

وزجّ المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي بتشكيلة رديفة نسبيًا فيما شارك الكولومبي خاميس رودريغيس اساسيًا للدخول في أجواء المنافسات بعدما دخل بديلا في الخسارة ضد وست هام في الدوري في اول يوم من السنة الجديدة إثر غيابه لفترة بسبب الإصابة.

ويلعب لاحقًا مانشستر يونايتد مع واتفورد.