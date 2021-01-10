شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الأحد يومى الأخير فى الزمالك.. وباتشيكو يدرس عودة باسم مرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية السابق لكرة القدم فى الزمالك، سعادته بالفترة التى قضاها مع الزمالك قبل إعلانه الرحيل رسميا عن القلعة، ورفضه منصب المستشار الفنى الذى ود مجلس الإدارة المعين إسناده له.

وقال يونس، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر، إن فرجاني ساسي متفهم وضع الفريق الحالى، مضيفا أن الزمالك كان يرغب فى التجديد للاعب، لكن فى ضوء إمكانياته المادية حتى لا يصنع فجوة فى الفريق.

وعن عودة باسم مرسي لصفوف الفريق قال يونس، إن جايمى باتشيكو مدرب القلعة البيضاء يقيّم موقف باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لضمه من عدمه.

وأضاف الفيلسوف: "ساسي لم يطلب الأرقام المنتشرة لتجديد تعاقده مع الزمالك، وما يُقال ليس حقيقيا، واللاعب متفهم وضع الزمالك ووكيله يرغب فى استمراره بمصر".

وتابع: "غدا هو اليوم الأخير لى فى تكليفى مع الفريق".

وكانت إدارة الزمالك قد توجهت بالشكر لأيمن يونس بعد نهاية فترته كرئيس للجنة التنفيذية لكرة القدم، وقامت بتعيينه مستشارا للجنة شؤون كرة القدم للفريق الأول.

وأعلن أيمن يونس، رحيله عن القلعة البيضاء بناء على الاتفاق مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال يونس، فى بيان نشره عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "غدا يعتبر آخر يوم ليا فى نادى الزمالك بناء على اتفاقى مع الوزير المحترم أشرف صبحى ومجلس الإدارة المميز، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز المحترم هو ومجلسه الموقر".

وأضاف: "التزمت بهذا التكليف محدد المدة وتحمّلته بأمانة، تحملته بحب واحترام وبضمير لكيان الزمالك وجماهيره العاشقة الملهمة، بشكر بكل احترام أ.طارق حشيش المسؤول المالى ومعه اللجنة التنفيذية المكملة لمجلس الإدارة، رغم خلافاتنا الإيجابية لصالح الكيان".