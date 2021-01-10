شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدوري سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو وسينتهي 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشواربى، عضو اللجنة الثلاثة، أنه ينتظر موافقة الأمن لإعلان جدول مباريات الدورى حتى الجولة الرابعة عشرة.

وقال محمد الشواربى، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك مشروعا لجدول الدورى حتى نهايته، مؤكدا أن الدورى سينتهى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف أن الدورى سيتوقف خلال أولمبياد طوكيو المقبلة، وذلك تم الاستقرار على ذلك.

وفى السياق ذاته، علق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على مصير انتخابات الجبلاية المقبلة واللغط الذى يثار حولها، بأن هناك اجتماعات مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصرى لبحث كيفية إجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وشدد صبحى على احترام المؤسسات الرياضية لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية لـ 6 شهور، قائلا: "لا نستطيع إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم فى التوقيت الحالى وهذا ما نتمناه من الاتحاد الدولى لكرة القدم واللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة، لمساعدة مصر للمرور بهذه الفترة، ونحن لا نفرض شيئا على الاتحادات الدولية".

وتابع الوزير: "الأرجح هو تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، خاصة أن الدورة الأولمبية بعد 5 شهور".

وأضاف الوزير أشرف صبحي: "نعطى جميع الأندية حقها ولا نفترى على أحد ولا أجامل أحدا ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالى والرقابى، الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الرياضة أمن قومى، ونحن بدورنا نتابع الأندية فى ضوء القانون".

وزاد وزير الرياضة: "سوف يحدث تغيير فى قانون الرياضة فى الجانب الخاص بالأندية، ولابد أن نحترم المواثيق الدولية الرياضية، والتفتيش المالى والإدارى مستمر وفقا لقانون الرياضة والوزارة تقوم بدورها ".

وشدد: "نعطى جميع الأندية حقها ولا نفترى على أحد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالى والرقابى ".

وعن مونديال اليد المقبل، شدد الوزير على أنه سيتم غلق الفنادق على الفرق المشاركة فى المونديال والفنادق بها فرق طبية من وزارة الصحة وبها غرف للعزل.

وأكمل: "هناك نموذج لتعقيم الصالات المغطاة، وهناك مكان محدد للصحفيين ولا يختلطون بأحد للحد من انتشار كورونا"، مضيفا: "صالات الكرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات فى العالم ".

وختم الوزير: "الصالات مجهزة بأحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة فى مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.