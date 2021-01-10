شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام عن رحيل ساسي ومصطفى محمد: الزمالك لا يقف على أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وكشف حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل جلسته مع فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض الذي بات وشيكا للرحيل عن الفارس الأبيض خلال الفترة الحالية، خاصة بعد فشل مفاوضاته مع مجلس إدارة الزمالك.

وقال إمام إنه عقد جلسة ودية مع ساسي لمحاولة منه للبقاء مع الفريق، نظرا لعشقه لنادي الزمالك ولإمكانياته المميزة التي صنعت الفارق مع الفريق خلال الفترة الماضية، خاصة الموسم الماضي، موضحًا أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق واللعب في أي مركز.

وشدد حازم إمام على أنه تحدث بشكل ودي مع الثنائي مصطفى محمد وفرجاني ساسي، لكن في النهاية الفريق لا يقف على أحد.

وأضاف: "يوسف أوباما من أفضل اللاعبين في مركز 10 بأفريقيا، الزمالك يمتلك أكتر من لاعب مميز في كل المراكز".

وتابع: "مع احترامي لمصطفى محمد لكن نملك في الزمالك العديد من اللاعبين في هذا المركز، منهم عمر السعيد والزمالك أمامه فترة انتقالات يمكنه استقدام لاعبين مميزين في هذا المركز".

وأكد الظهير الأيمن لنادي الزمالك، أنه من الطبيعي أن تسير نتائج الأبيض بشكل جيد في مسابقة الدوري المصري، قائلا: "لدينا فريق قوي ولا يوجد مستوى ثابت، هناك صعود وهبوط، وقد نكون تأثرنا بسبب خسارة إفريقيا أمام الأهلي".

وأضاف: "تركيزنا أن نعوض جماهير الزمالك والمسؤولين، وننافس على كل البطولات، ونحقق أكبر قدر من الألقاب، الكل يركز بشكل جيد، وهذا انعكس على الأداء".

واختتم: "حمزة المثلوثي صفقة قوية جدا للزمالك".