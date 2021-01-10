شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الاتحاد الدولي لليد شكك في قدرتنا على إنجاز المنشآت فأبهرناه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، آلية تواجد الجماهير في مونديال اليد قائلًا: "ندرس مع الاتحاد الدولي إجراءات حضور الجمهور للمباريات للحفاظ على صحة الجماهير واتباع الإجراءات الاحترازية.

وتابع أشرف صبحي، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن ذكرتي لديها نظام لحضور الجماهير للمباريات، لكن في ظل جائحة كورونا بدأنا بنسبة حضور 50 % للجماهير وتم تخفيض النسبة لـ 30% نسبة حضور ثم انخفضت لـ20%"..

وأضاف وزير الرياضة، في مقابلة أجراها من داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه بعد الانتهاء من بطولة أفريقيا لكرة القدم أصبح لدينا شركة متخصصة في حجز تذاكر الحضور وهي تذكرتي، وشركة متخصصة للتأمين المدنيو متابعا: "لدينا 3 هيئات قومية مصرية تعمل في القطاعات الرياضية مستعدة للتنظيم أي بطولة".

وتابع: "من 5 شهور أشار تقرير الاتحاد الدولي إلى استحالة الانتهاء من تطوير الصالة المغطاة باستاد القاهرة، وبعد الانتهاء من التطوير لجنة الاتحاد الدولي انبهرت من سرعة الإنجاز وبأحدث التقنيات"،وختم وزير الشباب والرياضة، بأنه كان هناك دعم من الرئيس السيسي والحكومة لاستكمال المنشآت".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر منافساتها، خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأكد رئيس الوزراء على ثقته فى قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث على النحو الذى يبهر العالم، رغم الظرف الاستثنائى الذى يتم فيه، مشيرًا إلى أن هذا الظرف يفرض مسئولية مضاعفة على الجهات المنظمة، وضرورة بذل كل الجهود للتنظيم الجيد، وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية، والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية، بما يضمن نجاح الحدث، ليكون إنجازا جديدًا يضاف إلى رصيد مصر.

وعرض الوزير خلال الاجتماع كافة الترتيبات التى تتم من جانب الجهات المنظمة، لظهور هذا الحدث الرياضى البارز، بصورة مبهرة تعكسُ مكانة مصر وقدرتها على تنظيم تلك البطولات العالمية، لافتًا إلى أن منافسات البطولة ستقام فى 4 صالات رياضية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر، وبرج العرب، والصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بمشاركة 32 دولة.

كما تناول أبرز ملامح الخطة الطبية الوقائية التى ستطبق خلال فعاليات البطولة، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن عددًا من التدابير الوقائية المحكمة التى تطبق فى الصالات الرئيسية والتدريبية ووسائل المواصلات المحلية ومقار الإقامة، مع تعيين مسئولين وفريق طبى لكوفيد لكل فريق وفندق وصالة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.