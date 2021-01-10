شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن لـ"الخليج 365": توأمى إبراهيم بخير ويتواجد فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري جمهوره فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن حالة توأمه إبراهيم، مطالبا الجميع بالدعاء له حتى يعود أقوي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد موضحا إن توأمه إبراهيم يخضع لإجراءات العزل المنزلى ويحصل على البروتوكول العلاجي من أجل الشفاء من الوباء اللعين.

كشف نادي الاتحاد السكندري عن إصابة إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق وكذلك وليد بدر إداري الفريق بفيروس كورونا المستجد وسيخضع الثنائي لمسحة طبية بعد أيام للكشف عن موقفهما من حضور المباراة المقبلة ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة في الجولة السابعة للدوري المصري الممتازويقود الجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بعدما خلف المدير الفني طلعت يوسف.

وتعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية الخميس الماضي فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.

جاء هدف المصري في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة من ضربة جزاء، احتسبها محمود عاشور حكم اللقاء، بعد قيام مدافع الاتحاد السكندري، بجذب احمد رفعت داخل منطقة الجزاء، لينفذها الاخير ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى لعماد السيد، حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، نجح محمود رزق، في إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من خالد الغندور، ليسددها، برأسه قوية في شباك أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 87، أضاع كريم العراقي هدفا محققا بشكل غريب للمصري بعد انفراد كامل بالمرمى أتبعه بمراوغة للحارس عماد السيد لكنه سدد كرة سيئة للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.