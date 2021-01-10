شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: رجال أعمال تدخلوا لإعادة نجم كبير ترك ناديه من أجل المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيف زاهر مقدم برنامج ملعب أون تايم على فضائية أون تايم سبورتس، عن وجود محاولات من عدة رجال أعمال لإعادة نجم كبير لأحد القطبين بعد انتقاله إلى ناد آخر شهير في الدوري المصري .

وقال زاهر، إن هناك محاولات جادة من رجال أعمال، من أجل عودة لاعب ترك أحد القطبين في الدوري المصري، مقابل انتقاله إلى ناد آخر شهير بمقابل مادي كبير جدا .

وأضاف سيف زاهر، أن اللاعب أبدى موافقته على الرجوع إلى ناديه مرة أخرى، رغم صغر فترة وجوده مع الفريق الآخر، وشدد سيف زاهر على أن هناك تحفظا ورفضا من مجلس إدارة النادى لصعوبة تقبل الجمهور الأمر.

كما أعلن زاهر أن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، انتهى أمره، وأصبحت وجهته الرحيل للاحتراف الخارجى بشكل نهائ، والأمر سينتهى خلال الساعات القادمة.

وأشارإلى أنه يتمنى التوفيق لمصطفي محمد في الاحتراف الأوروبي، وكان يتمني أن يخرج للاحتراف وهو في الملعب، ولكن حصوله على وعد من المجلس السابق بالاحتراف، وتغيُّر الأمر مع المجلس الحالي أربك الحسابات.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .