شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد طلائع الجيش.. أشرف قاسم يتحدث عن استقرار الفريق الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك ضد طلائع الجيش

أكد أشرف قاسم المشرف العام، على الكرة بنادي الزمالك أن الفوز الكبير والأداء المميز أمام طلائع الجيش يعبر عن الاستقرار الذي ينعم به الفريق داخل وخارج الملعب، مشيرا إلى أن اللاعبين لديهم ميزة وهي الاستقرار الفني، وهو أمر مهم للحفاظ على مسيرة الفريق.

وأشاد المشرف العام بالمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وأوضح قاسم أن تغييرات باتشيكو حاول خلالها المدير الفني دخول كل اللاعيبن لفورمة المباريات، لمواجهة ضغط مباراة المصري المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء، متمنيا ألا يكون هناك أي تأثير سلبي على اللاعبين بسبب ضيق الوقت.

وأثنى اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز.

وأكد عبد العزيز أن استمرار انتصارات الفريق ببطولة الدوري أمر إيجابي، ويؤكد المناخ المستقر الذي توفره الإدارة للفريق، مشددا على دعم اللجنة المكلفة بإدارة النادي لفريق الكرة ومساندته لمواصلة انتصاراته الفترة القادمة.

وطالب رئيس النادي الفريق بمزيد من التركيز الفترة القادمة لمواصلة مشواره بالبطولة والسعي للفوز بلقبها هذا الموسم.

وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، واتسمت باللمسات الفنية والمزاج العالى للاعبى الأبيض، حيث أحرز الأول للأبيض يوسف أوباما من ضربة رأس متقنة، والهدف الثانى سجله إمام عاشور من تسديدة صاروخية، ثم سجل الهدف الثالث أيضًا.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 13 فى المركز الثانى، ويتساوى فى النقاط مع الأهلى المتصدر بفارق الأهداف، فيما يستمر طلائع الجيش فى المركز الأخير بجدول الدورى بنقطة واحدة.