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المصرى: نادى فرنسى يفاوضنا للتعاقد مع كريم العراقى

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القاهرة - سامية سيد - قال محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إن النادي المصري يقدم مستويات مميزة للغاية مع علي ماهر إلا أن إدارة النادي غير راضية عن تلك النتائج بسبب التعادلات.

 

وأكد محمد الخولي في تصريحات تليفزيونية  "كنا أقرب إلى الفوز في جميع المباريات وخاصة في اللقاء الأخير أمام الاتحاد السكندري والمباراة كانت من جانب واحد ولكن كان هناك عدم توفيق للمصري".

 

وتابع: "نملك فريق يحمل ثقل بسبب مجموعة اللاعبين الجيدين الذي يمتلكه النادي".

 

وعن رحيل كريم العراقي: "هناك كلام من أجل رحيل كريم العراقي، وهناك نادي فرنسي تحدث معنا من أجل الحصول على العراقي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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