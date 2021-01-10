شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الأرجح تأجيل انتخابات اتحاد الكرة.. ولا نجامل أى نادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على مصير انتخابات الجبلاية المقبلة واللغط الذي يثار حولها ، موضحا أن هناك اجتماعات مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري لبحث كيفية إجراء انتخابات اتحاد الكرة.

وشدد صبحي على احترام المؤسسات الرياضية لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وتأجيل انتخابات الجمعيات العمومية لـ 6 شهور، قائلا: "لا نستطيع إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم في التوقيت الحالي وهذا ما نتمناه من الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة، لمساعدة مصر للمرور بهذه الفترة، ونحن لا نفرض شيئا على الاتحادات الدولية".

وتابع الوزير: "الأرجح هو تأجيل انتخابات اتحاد الكرة، خاصة وأن الدورة الأولمبية بعد 5 شهور".

وأضاف الوزير أشرف صبحي: "نعطي جميع الأندية حقها ولا نفتري على أحد ولا نجامل أحد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالي والرقابي، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد ان الرياضة أمن قومي، ونحن بدورنا نتابع الأندية في ضوء القانون".

وأضاف،"سيحدث تغيير في قانون الرياضة في الجانب الخاص بالأندية، ولابد ان نحترم المواثيق الدولية الرياضية ، والتفتيش المالي والإداري مستمر وفقا لقانون الرياضة والوزارة تقوم بدورها، مشددا: نعطي جميع الأندية حقها ولا نفتري على أحد ولجنة التفتيش تتابع كل الأندية وكل المؤسسات الرياضة تخضع للتفتيش المالي والرقابي ".

وعن مونديال اليد المقبل، شدد الوزير على أنه سيتم غلق الفنادق على الفرق المشاركة في المونديال والفنادق بها فرق طبية من وزارة الصحة وبها غرف للعزل، وهناك نموذج لتعقيم الصالات المغطاة، وهناك مكان محدد للصحفيين ولا يختلطون بأحد"، مضيفا:" صالات الكرة اليد المستضيفة لكأس العالم تضم أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم ".

وختم الوزير: "الصالات مجهزة بأحدث الوسائل والأجيال التكنولوجية، ولأول مرة في مصر يوجد مصنع مستلزمات للمنشآت الرياضية".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءً بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة استاد القاهرة الدولى، ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى، ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير، وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة، وتضع اللجنة المنظمة للبطولة الرتوش الأخيرة لحفل الافتتاح المقرر أن يحييه النجم تامر حسنى بأغنية للبطولة.