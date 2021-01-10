شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يطلب استعادة صلاح محسن من الأهلى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب نادي إنبي إستعادة صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، ويأتي طلب أنبي بعدما ظهرت أبناء قوية في الأهلي تُفيد بإمكانية رحيل اللاعب للإعارة في يناير الجاري بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في خط هجوم المارد الأحمر، خاصة بعدما ابدت عدة أندية رغبتها في ضم صلاح محسن خلال يناير الجاري يأتي في مقدمتها سموحة، ويرغب النادي البترولي في إستعادة صلاح محسن الذي كان أحد لاعبيه قبل الإنتقال للأهلي في يناير 2018 لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم مقابل 40 مليون جنيه، وعاد صلاح محسن للأهلي مطلع لموسم الجاري بعد إنتهاء إعارته لسموحة في الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق ظهر بشكل جيد في أول ظهور له مع الأهلي في مباراة سيراميكا بالدوري، موضحاً أن المهاجم الكونغولي أظهر قدرات جيدة وإمكانيات فنية عالية ستُفيد الفريق كثيراً المرحلة المقبلة.

وفاز فريق الاهلي على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ، وحملت الثنائية توقيع كهربا ووليد سليمان ليرفع الأهلي رصيده لـ13 نقطة ويتربع على القمة فيما تبقي سيراميكا في المركز السابع بـ7 نقاط.

وشارك والتر بواليا مع الأهلي أساسياً في مباراة سيراميكا ليُسجل بذلك المهاجم الكونغولي أول ظهور رسمي له مع الأهلي بعدما انتقل للقلعة الحمراء في يناير الجاري قدماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.