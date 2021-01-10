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نشرة السبت.. الزمالك يزاحم الأهلي على القمة.. وميسي يقود برشلونة لإسقاط غرناطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم السبت 9 يناير 2021.

الإسماعيلي يعلن سلبية مسحة البعثة قبل مواجهة الرجاء

أيمن يونس يصدر بيانا بعد إعلان رحيله عن الزمالك

كأس الاتحاد الإنجليزي.. آرسنال يرافق مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع

في مباراة الثلوج.. الريال يتعثر أمام أوساسونا ويفشل في تصدر الليجا مؤقتا

رسميا.. تغيير توقيت مباراة بيراميدز ودجلة في الدوري

بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم ضمك ويدخل المربع الذهبي بالدوري السعودي

سحر يقود لإسقاط غرناطة برباعية في الليجا

الاتحاد يُعلن إصابة إبراهيم حسن بفيروس

الزمالك يفتتح "مدرسة الفن" ويزاحم الأهلي على القمة بثلاثية في طلائع الجيش

الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد.. واللاعب يرحب

بمشاركته الأولى.. مرموش يسجل أول أهدافه مع سانت باولي

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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